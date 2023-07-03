PIMCO投資長：應為全球經濟「硬著陸」做好準備

太平洋投資管理公司 (PIMCO) 投資長 Daniel Ivascyn 在周日 (2 日) 接受採訪時表示，隨著各大央行準備持續提高利率以對抗通膨，該公司正在為比其他市場預期更悲觀的「硬著陸」做準備。

Ivascyn 表示：「人們越有動力實施緊縮政策，滯後的不確定性就會越大，出現更極端經濟前景的風險也越大。」

他指出，過去利率上升時，通常滯後五、六個季度才會感受到影響，這已經成為常態。此外，市場可能仍然對央行決策的品質以及好結果的能力過度自信。

Ivascyn 警告，此輪危機恐怕與以往不同。央行可能不太願意提供支持，因為擔憂會加劇物價上漲。因此，許多的風險已轉移到私人市場。信貸估值惡化的速度可能減緩，但無法被阻止。

金融大鱷索羅斯前軍師、傳奇經理人朱肯米勒 (Stanley Druckenmiller) 先前也預測美國經濟將硬著陸。他預測企業獲利可能衰減 20% 至 30%，商業房地產價值會暴跌，破產人數增加。

不過，高盛集團首席經濟學家 Jan Hatzius 先前表示，隨著租金和商品價格的漲勢放緩，美國通膨料在未來幾個月大幅下降，經濟有望實現軟著陸。

Hatzius 表示，美國薪資增長正在放緩，隨著職位空缺減少和辭職率下降，勞動力市場正在進入更好的平衡狀態。他說：「我確實對經濟軟著陸預期感覺非常好」，「我們有望實現低於平均趨勢，但仍為正向的成長。」