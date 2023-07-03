盤後速報 - 潤弘(2597)下週(7月10日)除息10元，預估參考價107.0元

潤弘(2597-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。

以今日(7月3日)收盤價117.00元計算，預估參考價為107.0元，息值合計為10.0元，股息殖利率8.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

潤弘(2597-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為建築.土木工程之承攬;機電承裝工程.自來水承裝工程.冷凍空調工程。土木之預鑄樑.柱.樓版.外牆與各式預鑄房屋結構構件之生產與銷售。土木及預鑄工程之規劃、設計與顧問。近5日股價下跌1.28%，台灣加權指數下跌1.67%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/10 117.00 10.0 8.55% 0.0
2022/07/12 94.0 9.0 9.57% 0.0
2021/08/31 149.0 0.0 0.0% 3.7
2021/07/20 171.5 6.5 3.79% 0.0
2020/07/10 66.6 4.5 6.76% 0.0

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