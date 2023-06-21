〈車市〉ALPHARD大改款亮相！已接2000台訂單 取車要等2年

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (21) 日發表全新 TOYOTA ALPHARD，和泰車指出，此為金字塔尖端客群首選座車，本次大改款集結新世代外觀、奢華內裝配備，並搭配全新 2.5L Hybrid 動力系統，定價 315 萬元，已接約 2000 台，今天發表後下訂的客戶要等 2 年才能交車；據悉，此為 TOYOTA 首款破 300 萬元的車款。

和泰車指出， TOYOTA ALPHARD 一向受到商務主管和老闆歡迎，此次大改款為台日同步發表，也是日本之外的海外首發地，定價 315 萬元，是搭載不少新的配備，包括 2.5L Hybrid System，運用 VVT-i 雙連續可變氣門正時控制系統，以及 E-CVT 電子控制無段變速系統，使最大綜效馬力大幅提升至 250ps，同時還提供 15.5km/l 最佳油耗表現。

此外，TOYOTA ALPHARD 搭載 TNGA 底盤並新增車後 V 型拉桿，可大幅提升整體乘坐穩定性和舒適性。

在系統結構上，ALPHARD 採用前麥花臣、後雙 A 臂的懸吊設定，搭配 E-Four 4WD 電子式四輪傳動系統。

而 TOYOTA ALPHARD 車室以私人專機理念設計，第二排座椅新增中央走道，並升級導入左右獨立式全景天窗，搭載智慧型四區獨立恆溫空調、14 吋後座影音娛樂系統、15 具 JBL 音響等。