邑錡5月單月獲利超越第一季整季 1-5月每股純益0.54元

縮時攝影機大廠邑錡 (7402-TW) 今 (3) 日公布最新自結獲利資訊，5 月單月稅後純益 695 萬元，月減 21.73%，單月每股純益 0.23 元，勝過 2023 年第一季整季的獲利數，累計 1-5 月稅後純益 1559 萬元，年減 4.53%，每股純益 0.54 元。

在邑錡與無人機國家隊雷虎科技 (8033-TW) 簽署無人機載具相機開發合作備忘錄後，美國軍工熱影像與微光影像模組策略合作夥伴原廠支援，將全力開發符合台灣與美國軍工需求的光學影像模組。

邑錡董事長陳世哲日前在股東會中指出，此一符合軍工需求的光學影像模組開發案，將搭配自行開發的無人機雲台載具，成為極具潛力的無人機熱影像相機模組，有望開拓全新市場創造營收。

同時，邑錡也與雷虎科技高層及研發團隊密集開會，將加速推進無人機相機系統合作開發案，同時尋求機會與無人機軍工產業進行垂直整合，開拓創新市場挹注營收表現。

邑錡去 (2022) 年稅後純益達 5677 萬元，創新高，年增 50.51%，每股純益達 2.18 元，對於去年股利，將每股現金股利約 1.4 元及每股股票股利約 0.6 元，股利合計約 2 元，將在 7 月 27 日除權息交易。

對於 2023 年的營運展望，邑錡除自有品牌縮時攝影機新機種的推出於全球鋪貨並積極參展之外，陳世哲也指出，5 月底已由他率領 OBM 與 ODM 業務主管與美國研發團隊，親自拜訪美國軍工熱影像與微光影像元件主要客戶高層，除了洽談全新 ODM 專案，更與兩家廠商達成共識都可提供感光元件與技術支援，協助邑錡進行軍工無人機相機模組開發。