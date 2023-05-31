〈遠傳股東會〉井琪：盼端午節前合併案有好消息 看好未來三年營運

遠傳 (4904-TW) 今 (31) 日召開股東會，總經理井琪表示，5G 滲透率已經達到 26.67% 領先業界，同時祭出三年成長策略，未來三年營運都很看好；合併案則希望端午節前有好消息。

針對與亞太電 (3682-TW) 合併案時程，井琪指出，目前主管機關持續審理中，希望端午節前可以有好消息，7 月可以展開相關作業，另外證交所、金管會應該不會有問題，期望第四季順利完成合併案。

雙方合併後，除了有最速配的網路頻譜外，將淘汰 5000 多座基地台，年減 2.5 萬噸碳排，同時加速 3G 落日，屆時會再減少 2-3 萬噸碳排，此外，每年用電可省 8600 萬瓩，相當於 110 座大安森林公園碳吸納量。

遠傳 5G 滲透率領先業界、已達 26.67%，井琪強調，未來三年營運都很看好，三年成長策略中，將致力打造「最環保的網路」，除了已經是台灣電信業唯一通過 SBTi 1.5 度情境審核的業者外，也是台灣首家加入愛立信的「電信設備環保回收計劃」的電信營運商，回收率高達 98% 以上，回收破萬台超越目標。

徐旭東表示，遠傳在綠色資通訊服務亦推出許多創新應用，如能源管理系統、智慧路燈、智慧校園、 遠距診療等，以創新應用為全台打造更智慧的生活與永續城市。接下來預期未來電信市場會持續競爭，遠傳將持續以高品質的網路服務及多元創新科技應用，來創造差異化優勢。