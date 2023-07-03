緯創6月單月賺贏Q1 GPU伺服器新產能挹注下半年出貨加速

緯創 (3231-TW) 今 (3) 日公布 6 月自結，營收 810.99 億元，月增 28%、年減 20.1%，稅後純益 17.33 億元，年減 20.9%，每股純益 0.62 元，6 月賺贏今年第一季，第三季底新產能挹注下，下半年出貨加速。

緯創第二季營收 2065.52 億元，季減 2.5%、年減 15%，上半年營收 4185.53 億元，年減 11%。緯創 6 月單月獲利較第一季每股純益 0.06 元大幅成長，稼動率回升，公司表示，GPU 伺服器正在帶動獲利上升。

出貨方面，6 月筆電出貨 170 萬台，月增 13.3%、年減 26.1%，桌機出貨 85 萬台，月增 6.3%、年增 6.3%，顯示器 85 萬台，較前月持平，年減 52.8%。

緯創第二季筆電出貨 460 萬台，季增 17.9%、年減 20.7%，桌機出貨 235 萬台，季增 23.7%、年增 6.8%，顯示器 250 萬台，季減 2%、年減 50%。

緯創表示，6 月季底效應帶動出貨爬升，第二季表現符合預期，筆電出貨也繳出雙位數成長的成績，展望後市，筆電出貨下半年將逐季增，第三季筆電將較前季小幅成長，桌機持平、顯示器則小幅下滑。

緯創 GPU 伺服器持續發酵，公司表示，下半年出貨將逐季成長，隨著向瑞軒 (2489-TW) 租的新竹新廠第三季底完工，新產能挹注下將帶動下半年出貨量明顯成長。