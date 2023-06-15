遠傳擴大AI領域 企業級生成式AI應用首度亮相

台灣年度 AI 產業創新盛會「2023 AI Taiwan 未來商務展」今 (15) 日登場，遠傳 (4904-TW) 展示結合大數據與 Azure OpenAI 的多元生成式 AI 創新應用，同時探討 Generative AI 產業最新趨勢與服務，攜手為台灣企業加速轉型。

遠傳首度展示應用在智能助手、客服機器人與文案生成等領域，且結合大數據與 Azure OpenAI 的 AI 創新服務，藉以提升遠傳用戶數位服務體驗。

遠傳率先將 Co-Pilot 智慧助手應用導入遠傳 friDay 影音，推出「OpenAI 推薦片單」新功能，成為全台首創使用生成式 AI 影劇內容推薦的影音平台，另外配合 Azure OpenAI 技術，打造個人化專屬影片推薦，不僅能輕鬆找到最對胃的影劇，還能享受挖掘新片的驚喜。

此外，遠傳線上客服機器人「愛瑪」也藉由 Azure OpenAI 大規模智慧升級，未來將結合 Avatar 技術，可實現擬真人物互動問答，同時遠傳透過 Generative AI 最擅長的智慧文案生成，為客戶量身打造高度自動化的新聞稿編寫引擎，大幅降低工作團隊負荷。

執行副總經理暨資訊長胡德民指出，生成式 AI 在全球掀起 AI 普及化巨浪，企業將有機會以更聰明的方式來提升營運效益、加速商業模式的轉型與創新，同時解決當前普遍少子化缺工問題。

遠傳與微軟長期戰略結盟，以遠傳雲端數據中台技術為基礎，搭配 Azure OpenAI 實戰運用經驗，不僅服務全台 700 萬客戶，雙動能更可以幫助企業駕馭 AI，快車跑在轉型之道。