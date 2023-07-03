美股投資人信心泡沫化 恐將出現回檔

嘉信理財首席投資策略師 Liz Ann Sonders 在接受電話採訪時表示，美股投資人信心如今已經變得相當泡沫化，容易使得美股出現回檔。

標準普爾 500 指數剛剛結束了自 2019 年以來最強勁的上半年表現，因為不少投資人所擔憂的美國經濟衰退似乎永遠比預期更遙遠。

Sonders 表示，美股市場信心已經變得相當泡沫化，使得股市很容易下跌。「從表面上看，股市具有令人難以置信的彈性，但事實上，上漲是相當集中化的。」

盈透證券資深經濟學家 Jose Torres 表示，很難衡量美國政府在疫情期間釋出的流動性何時會耗盡。雖然 Fed 自 2022 年以來一直在升息以應對高通膨，但 Fed 在 3 月份地區銀行倒閉後為金融體系提供了更多流動性，帶動風險資產價格走高。同時，AI 熱潮也推動了美股的漲勢。

不過，Torres 指出，美股接下來恐怕會走低，因為 Fed 可能進一步緊縮貨幣政策，使 2 年期公債殖利率持續上升。

先前針對 150 多名分析師和基金經理進行的調查發現，高達 56% 的人預計未來 3 個月美股將出現修正。大多數接受調查人也預期，今年股市將會連續 2 年虧損，或是最多與 2022 年持平。

另外，調查中也顯示，有近 60% 的受訪者表示，他們對 2023 年股市的預測不完全是根據 Fed 降息與否。此外，70% 的分析師預計價值股今年的表現將優於成長股。

Bank J. Safra Sarasin 的股票策略師 Wolf von Rotberg 表示，今年以來的美股反彈，是基於對估值的修復，但是企業獲利也必須強勁才能證明估值是合理的，否則股市動能難以得到支撐。