荷蘭祭出對中國新出口限制 ASML等設備廠：不影響財測

根據路透報導，荷蘭政府周五（30 日）宣布限制某些先進半導體設備出口的新規定，此舉正值美國向其盟友施壓，要求限制向中國銷售高科技零件之際。製造晶片設備製造商艾司摩爾和單原子層沉積（ALD）技術設備商 ASM International 均表示，新限制不會對財測造成影響。

荷蘭外貿部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）表示：「我們採取這一項措施是為國家安全，此類出口設備可能涉及軍事用途。」施萊納馬赫補充說，只有「非常有限」的公司和產品型號受到影響，中國並沒有被點名。

施萊納馬赫還說，預估每年將有大約 20 份許可證申請，這僅占符合這一規定公司總產品組合的有限部分。

荷蘭政府的新規定將要求製造先進晶片的設備業者出口設備之前須獲得許可證，預估新規在 9 月 1 日生效。

晶片製造商的主要設備供應商艾司摩爾（ASML）(ASML-US) 對此回應表示，不會因新規定而改變其財務指引。

該公司還重申 3 月的聲明，表示其第二先進的深紫外光曝光機（Deep Ultraviolet lithography, DUV），一種在微晶片上投印微型電路的技術，需要有許可才能出口，不過預估這些新規定不會對其財測產生重大影響。艾司摩爾最先進的 EUV 光刻機並未出口中國。

另外，荷蘭政府的公告還附有一份技術文件，說明那些設備出口需獲得許可證。值得注意的是，荷蘭政府的新限制還討論了單原子層沉積（ALD）技術。ALD 設備廠 ASM International 表示，預估荷蘭政府的規定不會對其財測有重大影響。

報導指出，荷蘭的新限制出爐是美國與日本先前達成協議的結果，在華府試圖阻止北京製造自己晶片的能力之際，荷、日兩國將加強出口限制。