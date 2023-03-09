美股盤前：荷蘭提出對最先進半導體技術實施出口限制，中國反對!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 32 分)：

■ 道瓊指數：下跌 -46 點，跌幅 -0.14% 至 32767。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 -55，跌幅 -0.45% 至 12173.25。

■ 標普 500 指數：下跌 -10.00，跌幅 -0.25% 至 3985.00。

【今日總經數據】美國 EIA 天然氣儲存變化、美國聯準會 Barr 演說、美國失業救濟金。

【台股近期申購資訊】3/9-3/13 共計三檔個股申購抽籤，股票名稱與今日價差如下：成霖 (9943-TW) 10.02%、永道 - KY(6863-TW) 初上市、鴻碩 (3092-TW) 51.9% (延伸閱推薦：分享實用 APP 工具、主動提醒股票抽籤時程！)

二、美股盤前關注重點

1. 昨日鮑威爾再度出席國會參與聽證會：在聽證會上整體談話與前日在參議員的聽證畫內容大同小異，主要為重申最終利率水準會高於市場預期，而對於市場關注的 3 月最終升息幾碼，鮑威爾表示目前尚未決定，主要仍看未來經濟數據來做決定。

因此本週五美國勞工部公布的非農就業數據以及下週公布的通膨數據將成為關鍵，目前從 FedWatch 來看，3 月升息 2 碼的機率在較昨日上升至 78.6%，升息一碼的機率為 21.4%。終端利率目前市場仍預期為 6%~6.25%，昨日美股三大指數呈現平盤震盪整理。

2. 荷蘭提出對最先進半導體技術實施出口限制，中國反對：去年 10 月美國宣布擴大管制出口到中國的半導體生產設備限制，荷蘭與日本於 1 月原則上同意美國訴求，近期荷蘭政府表示新的晶片設備出口管制規定最快於今年夏季以前公佈。

荷蘭貿易部長 Liesje Schreinemacher 近期致國會的信中表示，將盡可能的謹慎、精準的方式管制出口，以避免價值鏈遭遇不必要的破壞。目前荷蘭尚未透漏具體的出口限制細節，但提到艾斯摩爾 (ASML.US) 的 DUV 設備會受到影響。荷蘭先前已經禁止極紫外光 (EUV) 曝光微影設備系統出口到中國。

相較於 EUV，DUV 設備較應用於成熟製程，為升產汽車、手機、電腦和機器人晶片最常使用的設備，對此，艾斯摩爾表示，新的出口管制限制不會對公司 2023 年或者更長遠的展望造成實質性的影響。而對於最先進的 DUV 設備部分，目前尚未接到政府的明確定義指引。對於荷蘭準備提出的半導體技術出口管制計劃，今日中國商務部提出反對。中國外交部長發言人毛寧再力行媒體封會上被問及此事表示，中國已向荷蘭提出交涉。

3. 微軟 Bing 搜索引擎日活用數突破 1 億：近期微軟 (MSFT.US) 官方宣布 Bing 預覽版新用用戶數超過 100 萬，Bing 搜尋引擎日活用數首次突破 1 億。此外，集成搜索 + 聊天功能的 Bing 預覽版自推出以來，總聊天數已超過 4500 萬次。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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