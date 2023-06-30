中國6月製造業PMI升至49 仍陷萎縮區間

最新數據顯示，中國 6 月製造業採購經理人指數（PMI）升至 49，仍處於萎縮區間，非製造業 PMI 也不如預期，顯示經濟成長進一步放緩，增添決策官員提出更多政策支持的急迫性。

中國國家統計局數據周五（30 日）公布的數據顯示，6 月製造業 PMI 為 49，較前月升 0.2 個百分點；非製造業和綜合 PMI 分別為 53.2 和 52.3，較前月降 1.3 和 0.6 個百分點，仍處於擴張區間。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說，非製造業和綜合 PMI 持續落在擴張區間，顯示中國經濟保持恢復發展態勢。

《彭博》則報導，中國經濟復甦已經失去動力，消費者支出趨緩，房地產市場欲振乏力，出口疲軟，基礎建設投資也放緩。

消費者和企業信心低迷，年輕族群失業率仍處於歷史高點，企業利潤下降，且通縮風險可能進一步拖累經濟成長。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，中國經濟仍處於「弱復甦」階段，經濟內生動力和社會有效需求仍有補強空間。

經濟前景堪憂，引發投資人臆測今年中國政府可能會提出更多刺激措施。 最近幾周，中國人民銀行（央行）不僅降低利率，政府也宣布把新能源車車輛購置稅減免政策延長至 2027 年，並在更多城市鬆綁買房限制。

在中國政府頻頻出手後，越來越多專家預料，今年中國政府可能只會宣布溫和刺激措施。現金短缺的地方政府難以償還債務，導致北京的貨幣和財政支持範圍受到限制。