高階AI應用加持 穎崴5月營收3.9億元 創同期新高

測試介面大廠穎崴 (6515-TW) 今 (6) 日公布 5 月營收 3.9 億元，月增 58.72%，年增 43.22%，累計前 5 月營收達 16.44 億元，年增 26.68%；受惠高階 AI 測試介面量產需求，穎崴 5 月營收創歷年同期新高。

穎崴表示，雲端加速以及 AI 高速運算為今年市場焦點，隨著新世代裝置走向高階、高頻與高速等大趨勢，將帶動自家高階邏輯測試座 (Test Socket) 和晶圓測試垂直探針卡 (VPC) 需求，主要應用在晶圓測試 (WLCSP)、系統級測試 (SLT)、成品測試 (FT) 和老化測試 (Burn-in Test) 等。

另外，穎崴高雄新廠即將啟用，預計 6 月 14 日在楠梓科技園區舉行落成典禮，以因應 AI、5G、HPC 等產品需求，以及新世代裝置朝高階、高頻、高速發展等趨勢。

穎崴看好，新產能到位後，將持續朝向探針自製率、擴充測試座產能和智慧製造製程優化等目標精進，藉此更進一步滿足多元且高階的客製化需求。

展望後市，穎崴指出，目前全球總體經濟仍不明朗，庫存調整持續到第二季底、甚至第三季才結束，在景氣尚未明顯回溫下，穎崴將與全球客戶保持緊密合作與開發，為新規格、新產品做好準備，待產業景氣復甦時，迎接更多元的市場契機。