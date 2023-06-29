缺大型企業助陣 台股上半年IPO年減逾7成

安永今 (29) 日發布《2023 年上半年首次公開募股報告》上半年台股共 17 家企業掛牌，籌資總額 82.36 億元、年減 71.4%，主因是缺乏大型公司 IPO 挹注所致，但下半年共有 16 家企業申請初次上市櫃，仍樂觀看待下半年 IPO 市場。

報告指出，上半年的籌資額以航運業 23.19 億元居冠，在上市部分，上半年有 9 家公司新掛牌，較去年同期減少 3 家，籌資額 64.8 億元、年減 71.8%，籌資額最大的由長榮航太 (2645-TW) 拿下，籌資額 17.01 億元，占總籌資額 26.25%；籌資額第二為泓德能源 (6873-TW)，籌資金額新臺幣 16.5 億元，占總籌資額 25.46%，兩家公司合計占上市籌資額的 51.71%。

在上櫃部分則有 8 家新掛牌，較去年同期減少 7 家，籌資總額 17.56 億元、年減 70.03%；以產業別來看，科技、電子業為首各有 2 家。

在籌資額部分，生技醫療的長佳智能 (6841-TW)5.82 億元，占總籌資額 33.15%，籌資額第二為科技業的南俊國際 (6584-TW)4.15 億元，占總籌資 23.63%，二家公司合計占上櫃總籌資額 56.78%。

另外，在興櫃登錄部分，上半年共 30 家興櫃登錄，主要以科技、生技醫療業為大宗。

報告指出，上半年前 10 大公開申購合格件數資料顯示，投資人對新股支持度以航運業的龍德造船最高，其次分別為長榮航太、南俊國際；生技醫療技業的長佳智能、睿生光電 (6861-TW)、華安 (6657-TW) 也有 43 萬件以上，顯示投資人對於認股意願的熱度不減。

安永表示，市場預期聯準會升息即將到頂，有望暫緩升息，加上全球科技發展趨勢與終端需求熱度增溫、電動車需求維持高速成長等影響，使得電子產業庫存調整進入尾聲，台股站上萬七帶動投資氣氛轉為樂觀。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，觀察台股 IPO 市場，上半年戰略板及創新板登板增加，申請案件朝多元產業布局，預期下半年，台股以數位科技、生技醫療、綠能產業為主要看好的 IPO 產業。

黃建澤說，下半年台股申請初次上市上櫃的家數共有 16 家，申請上市中的公司有 8 家、申請上櫃有 8 家；申請上市產業以科技業、生技醫療、能源業為主，樂觀看待 2023 下半年 IPO 市場表現。