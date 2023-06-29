美銀CEO：最快2025年美通膨才能有望落至2%目標

美國銀行執行長 Brian Moynihan 表示，美國通膨最快要到 2025 年才有望達到 2% 目標，而且美國經濟可能會陷入衰退。

隨著 Fed 自去年春季以來大幅升息 500 個基點，美國通膨率已經從 2022 年的 9% 以上高點降溫至 5 月的 4.0%。儘管物價壓力降溫有助減輕升息壓力，但央行仍然決心將通膨降至目標，並暗示年底前將再升息 2 次。

Moynihan 接受採訪時表示：「我們認為 Fed 需要今年全年、明年全年乃至到 2025 年，才能讓通膨符合長期目標。」Fed 轉向降息的時間可能會在明年 5 月後。

Moynihan 還指出，美銀的數據顯示，消費者已經將支出減少至與 2% 通膨率依樣的水準，這對經濟來說有利有弊，好處是有助於 Fed 控制通膨，壞處是美國經濟將落入溫和衰退。

「這是 Fed 控制通膨所需要的。但不太好，因為這意味著我們更有可能陷入溫和衰退。」美國經濟很可能在 2024 年就會出現衰退。」Moynihan 說道。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 日前表示，她認為美國陷入衰退的風險正在減弱，但消費支出放緩是抗通膨過程中必須付出的代價。「我不會說這沒有風險，因為聯準會正在收緊政策。」

面對部分經濟學家對於調高通膨目標的主張，葉倫認為，在央行努力遏阻通膨的同時，這樣的討論並不合適。「我們可以針對通膨目標為何進行熱烈討論，但現在不是討論這個時候。」

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 多次反對調整 2% 通膨目標的想法，並在本周赴國會作證時重申這個觀點。