電費漲、通膨衝擊 艾美特-KY下半年營運比往年辛苦

小家電廠艾美特 - KY(1626-TW) 今 (19) 日舉行股東會，董事長史瑞斌會後表示，受到電費上漲等通膨因素衝擊，中國以外的外銷市場業績將下滑，今年下半年傳統淡季營運會比往年辛苦。

史瑞斌坦言，現在悲觀因素很多，尤其缺電、電費漲很多，直接攸關民生問題，進一步衝擊冰箱、洗衣機、空調等耗電量大的大型家電銷售業績，而小家電雖然耗電量小，不過去年庫存尚未完全銷售，持續調節消化中。

展望後市，史瑞斌認為，本業今年全年將比去年衰退，預期隨著庫存陸續消化完成，明年客戶有機會恢復拉貨，營運回歸正向。

各市場表現方面，中國營收占比 55%、日本與韓國占 30%、歐洲占 15%，史瑞斌指出，過去中國模具只銷售中國市場，現在會將資源共享外銷至其他海外市場，且不影響代工客戶市場。

不過，今年中國以外的外銷市場會比中國內銷市場還辛苦，因為明顯感受到全球在銷售上面臨很大的瓶頸，今年中國以外的外銷業績將下滑，中國則因物價高漲已經有段時間，今年通膨感受不明顯，中國市場持平看待。

另外，因應節能減碳趨勢，艾美特旗下節能直流電扇營收占比已提升至 4 成；該產品製造與零組件成本高，推升產品單價墊高，利潤則不一定提升。

史瑞斌表示，新總部完工對於公司整體形象提升有很大的幫助，加上艾美特五十週年特別展示，「潮起」、「漫遊」、「靈境」、「氣場」、「餘波」五大主題構成五十週年的展覽主軸，從風的形成、空氣對流原理再到風帶給身體感官的體驗，透過文字、圖像和影片帶給貴賓一種充滿意象又創新的體驗。