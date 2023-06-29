OKX 成為 Majesticks GC 高爾夫球隊全球首席官方贊助商

香港特別行政區，2023 年 6 月 21 日——全球交易額第二大的數位貨幣交易所及 Web3 技術先驅 OKX 於今日宣布，成為 Majesticks GC 高爾夫球隊全球首席官方贊助商。該球隊將與其他 11 支勁旅共同征戰新一季 LIV 高爾夫聯賽。

此次贊助中，OKX 身為 LIV 高爾夫聯賽球隊的首家 Web3 贊助商。球隊成員伊恩 · 保爾特 (Ian Poulter)、李 · 維斯特伍德 (Lee Westwood)、亨利克 · 斯滕森 (Henrik Stenson)、山姆 · 霍斯菲爾德 (Sam Horsfield) 以及勞瑞 · 坎特 (Laurie Canter)（暫替傷病的山姆 · 霍斯菲爾德）將穿戴印有 OKX 標識的球隊裝備征戰賽場。合作期間，球隊將與 OKX 齊心協力，在聯賽的美國、歐洲、中東以及亞洲錦標賽中向全球觀眾提供創新的 Web3 參與機會及新穎的球迷互動體驗。

OKX 、Majesticks GC 球隊以及 LIV 高爾夫聯賽志同道合，均致力於用新思維與新技術顛覆行業。OKX 首創技術先進的便利工具，方便新觀眾與 Web3 交互，LIV 高爾夫聯賽則引入團隊賽，加快比賽形式，營造包容愉悅的環境吸引各行各業、不同年齡層的球迷，讓高爾夫錦標賽實現華麗蛻變。

OKX 首席營銷官 Haider Rafique 表示：「高爾夫運動令全球人民為之著迷。只要我們敢於將目光放長遠，借 Web3 之勢提升球迷的參與度、高爾夫運動的包容性，並創造真正獨特的合作活動，給球迷帶來驚喜和鼓舞，勢必能擴大高爾夫運動之影響力。此即是我們與 Majesticks GC 合作的目標所在。Majesticks GC 是 LIV 高爾夫聯賽的頂級強隊，能夠充分體現我們的價值觀和宏圖大志。我們期待能在近期與 Majesticks 展開各種精彩的跨界合作，以彰顯我們的強勁實力。」

Majesticks 球隊副隊長 Ian Poulter 表示：「作為形象大使，我深知 OKX 將熱情、技術專長與創新思維注入公司業務的方方面面。因此，我懷著無比激動的心情，誠摯歡迎 OKX 成為 Majesticks GC 的全球首席官方贊助商。我們雙方都志存高遠，不僅渴望勝利，亦勇於挑戰現狀。本次合作將為球迷帶來各種奇妙體驗。作為我們的堅強后盾，球迷將見證我們追逐使命，在賽場內外功成名就。」

Majesticks GC 球隊負責人 James Dunkley 表示：「我們非常高興地宣佈，與 Web3 領域最具創新力的品牌 OKX 此次達成突破性合作伙伴關係。因贊助伊恩 · 保爾特，OKX 與我們並非首次合作。OKX 憑借其創意與 Web3 技術經驗，創建眾多以球迷為中心的精彩活動，讓我們大開眼界。」

OKX 是值得全球體育運動信賴的品牌，其與麥拿倫 F1 車隊及英格蘭超級聯賽冠軍曼城足球俱樂部的長期合作便是最佳力證。此次與 Majesticks GC 合作，預示著 OKX 仍在進一步拓展與體壇各大精英團隊的深度合作。

關於 OKX

OKX 是全球交易量排名第二大的加密貨幣交易所，亦是行業領先的 Web3 生態圈。OKX 開發出速度與可靠性兼備的加密貨幣交易應用程式，深受全球投資者及專業交易員的青睞。

作為英格蘭超級足球聯賽冠軍曼徹斯特城足球俱樂部（Manchester City F.C.）、麥拿倫一級方程式車隊（McLaren F1 Team）、奧運會單板滑雪選手 Scotty James 以及 F1 車手 Daniel Ricciardo 的首席合作夥伴，OKX 旨在透過提供新的參與機會來提升粉絲們的體驗。此外，OKX 亦是翠貝卡電影節（Tribeca Festival）的頂級合作夥伴，致力吸引更多創作者進入 Web3 領域。

除了交易所服務外，OKX 最新推出 OKX Web3 錢包服務，為用戶打通交易 GameFi 和 DeFi 代幣的入口，盡情探索 NFT 和元宇宙領域。

OKX 致力於提升透明度與安全性，每月發佈儲備金證明。

欲詳細瞭解 OKX 平台，請下載 OKX App 或訪問：okx.com

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