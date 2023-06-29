長榮航：「幾乎每個月客收都創高」 拚全年獲利寫新猷

長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明 28 日指出，由於旅客多半是提前很久買票，目前看到每天進量還是很不錯，「幾乎每個月客收都創新高，預期第三季客收還要高過第二季，力拚全年獲利創歷史新高」。

孫嘉明再次強調，今年客運很不錯，但事實上，國人出國旅遊尚未恢復到疫情前水準，僅到 60-70%，隨著觀望態度緩和，預料國人於暑期將再湧現一波親子出遊需求，推升客運動能。

孫嘉明說，依目前訂位狀況來看，第三季北美線載客率超過 90%，歐洲線在 90% 上下，日本線逐漸回溫，第二季已來到 80%，預計第三季會更好，而東南亞也近 80%、港澳 70%，兩岸航線約 60%。

由於長程線毛利表現優異，且北美線毛利還大於歐洲，而北美線幾乎回到疫情前的規模達每周 84 班，歐洲則是每周 34 班超過疫情前，孫嘉明看好獲利展望，並認為，北美高票價有望持續。

對於機票價格居高，孫嘉明指出，高票價已經超過半年，即便現在買下半年也是高，等於全年都是高票價。

不過，貨運市況方面，孫嘉明認為還要再觀察，第三季看起來不是很樂觀，預計要到第四季會比較明朗，持續做必要調整中，預計 7 月開多倫多的貨運新航點，隨著客機恢復，第一優先將客機腹艙載滿。

至於客運新航點，長榮航至明年前尚未有規畫，主要是現有航點先行增班，若有，可能是北美。