〈台股盤前要聞〉美擬擴大管制輸中AI晶片、蔣尚義出任訊芯董座 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。鴻海旗下訊芯 - KY 新董座由台積電前共同營運長蔣尚義出任，訊芯並看好 AI 伺服器勢必導入 800G 光纖模組，預計明年量產；台鋼集團會長謝裕民表示，榮剛年底新爐開出後，未來每一年營運都會很好。以下是今 (29) 日必看重要財經新聞。

彭博：美國擬對輝達實施新的 AI 晶片出口管制

彭博周三（28 日）援引知情人士消息報導，美國拜登政府計劃收緊去年 10 月宣布的出口管制，限制向中國出售部分人工智慧（AI）晶片，越來越擔心向關鍵的戰略競爭對手出售這項技術。閱讀全文...

訊芯 800G 獲 AI 伺服器大量導入 蔣尚義出任董座

鴻海 (2317-TW) 旗下訊芯 - KY(6451-TW) 昨 (28) 日股東會後召開董事會，會後決議由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 前共同營運長蔣尚義出任董事長一職，總經理由前董座徐文一擔任；徐文一指出，蔣尚義加入後，對公司與集團都有很大幫助。閱讀全文...

徐文一也表示，隨著客戶庫存水位去化，第三季已經看到訂單回流、「漸露曙光」，營運步向正軌，並看好 AI 伺服器勢必導入 800G 光纖模組，預計明年量產。閱讀全文...

台鋼謝裕民：榮剛好戲剛開始 產品價量俱增未來每年都很好

台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 昨 (28) 日舉行新品發表會，台鋼集團會長謝裕民表示，榮剛年底新爐開出後，總量提升、成本降低，加上高單價高毛利產品線擴充，未來每一年都會很好，「榮剛好戲剛開始」。閱讀全文...

星通卡位美國寬頻基建商機 能源轉型電網網通需求也激增

星通 (3025-TW) 昨 (28) 日召開股東會，公司表示，美國積極推動寬頻基建，星通光纖產品業務可望受惠，而在能源轉型下，也推動全球電網 MCC 設備、資安需求。閱讀全文...

統一敲定 8/3 除息 接下來挑戰 7000 億元年營收大關

統一 (1216-TW) 昨 (28) 日召開股東常會，並通過配發每股 3.15 元股息，爲 5 年來新高，統一在會後並公布股息在 8 月 3 日除息，以今天收盤價 76.3 元計，現金殖利率爲 4.12%，統一表示，接下來營收將挑戰 7000 億元新里程碑。閱讀全文...

喬山今年獲利挑戰倍增 未來 3 年營運都看好

健身器材廠喬山 (1736-TW) 昨 (28) 日舉行股東會，展望後市，總經理羅光廷表示，海運與原物料價格回落、生產基地與產品組合優化下，今年營收、獲利表現都會比去年好，未來三年營運都看好。法人估，全年營收有望年增雙位數、獲利挑戰倍增。閱讀全文...

外資匯出 新台幣連 7 黑 收 31.072 元創 7 個月來新低

出口商拋匯不敵外資匯出，新台幣兌美元昨 (28) 日由升轉貶，終場貶值 4.2 分收在 31.072 元，創 7 個月來新低，匯價連 7 黑，台北及元太兩大外匯市場成交量合計共 17.795 億美元。閱讀全文...



