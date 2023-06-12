長榮航攜手日本JTB 推動日客來台旅遊和中轉

為刺激日籍旅客來台觀光，長榮航 (2618-TW) 今 (12) 日宣布，與日本旅行社龍頭「株式會社 JTB」簽署深化合作備忘錄(MOU)，將共同攜手推廣台日雙方的旅遊市場。

長榮航客運管理本部副總經理潘信修表示，在疫後邊境鬆綁後，即吸引大量台灣旅客前往日本旅遊，日本航線平均都有 80% 以上的載客率，未來將依市場需求和日本各地機場作業人力，並盤點公司機隊和人力狀況，規劃增班、復飛日本各大航點，方便台日兩地旅客相互造訪。

但相較於台灣旅客赴日觀光人數，入境台灣日籍旅客目前僅有約疫情前的三分之一，呈現大幅逆差，分析原因是，日本國旅強勁、日圓持續走低和全球通貨膨脹等因素，導致日本國人出國成本提高。

因此，長榮航此次與 JTB 以共享雙方資源方式合作，自 7 月起，針對不同客群打造各式專屬旅遊產品，結合線上和線下實體行銷，在日本全國 JTB 主要店鋪推廣搭乘長榮航來台旅遊和中轉。

JTB 是日本規模最大的旅行社，JTB 集團在日本國內外擁有諸多票券代購、租車、遊覽車、信用卡和出版等旅遊相關企業，依 JTB 的市場調查研究發現，日客遲遲不踏出國門，日本護照持有率也持續下滑，日本人護照持有率已從 2019 年 23.8% 下滑至 2022 年 17.1%，因此，吸引日籍旅客至海外旅遊已成各國觀光局和航空公司的最大課題。