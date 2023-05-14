泰福-KY順利完成現增案 Q3底有望解除全額交割

泰福 - KY(6541-TW) 去年底為彌補虧損辦理減資，不過淨值不到 5 元，遭證交所依規定變更交易方法，打入全額交割股，隨著 4 月完成現金增資案，預期第二季財報出爐後，每股淨值就能回升並解除全額交割。

泰福過去為改善公司財務結構，辦理減資 23.51 億元彌補累積虧損，減資比率 66.67%，資本額將從 35.26 億元降至 11.75 億元，不過其淨值低於財務報告所列示股本的二分之一，今年初改列全額交割股。

董事長閻雲表示，除了去年底減資，第一季財報已經看到減資效益，此外，今年 4 月也完成增資案，期望淨值可以回升，同時恢復正常交易。

根據泰福第一季財報顯示，每股淨值已經從去年的 3.95 元，提升至 8.49 元，公司表示，4 月完成案後已經看到效益顯現，不過依據主管機關規定，待第二季財報公布後，才有望恢復正常交易。

泰福研發生物相似藥過程中相當曲折，旗下第一個生物相似藥 TX01，為治療嗜中性白血球減少症的藥物，2018 年開始向美國 FDA 申請藥證，期間因生產製程、相關資料需要補充而未通過審查，今年已經是第三次提出藥證申請，期望年底能順利取證。

TX01 不只二度取證失利，藥證審查過程中，泰福更被原廠 Amgen 提起專利訴訟，經歷多年的官司陰霾，直到 2019 年底雙方協調後，才同意撤除告訴。

另一項乳癌生物相似藥 TX05 的藥證進度也大幅遞延，原規劃兩年前就可以進入藥證審查程序，不過遇上新冠疫情爆發，FDA 查廠作業全面暫停，導致泰福查廠進度也受到影響。

直到去年 8 月，美國 FDA 認為 TX05 仍有部分相似性需要釐清，需補充相關資料。閻雲說， 3 月底與美國 FDA 舉行的 Type 1 meeting 並獲得正面回應，預計年底前重新提出藥證申請。