東元間接供應大南電動巴士動力系統 將再出貨逾百台

大南汽車、華德動能 (2237-TW) 今 (28) 日舉行電動公車通車典禮，東元 (1504-TW) 提供其目前唯一獲得 DMIT(在台灣設計與製造)認證的動力系統。東元機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶指出，目前動力系統已接獲 500 台，預計明年第一季出貨完畢。

由輔導會主投資經營的大南汽車公司，向華德動能採購 48 台電動公車，而此 48 台電動公車的動力系統都是由東元供應。

東元提供的動力系統，馬達功率以模組化設計自 150kW 到 250kW，具備降低噪音、降低漏磁、降低轉矩漣波等發明專利技術；且擁有高效率 (單體效率 98%、M+I 系統效率 96%)、輕量化、模組化、高強度等特性，能滿足長時間於高速行駛的需求。

此外，驅動器則擁有彈性化、高效率、高功率密度、和高可靠度等特性。這套動力系統除了可以應用於電動大客車與大型貨卡車，也可延伸至電動渡輪、電動農用機、港口電動無人搬運車等其他場域應用。

高飛鳶表示，該動力系統已經接獲華德動能及成運汽車近 500 台訂單，其中華德動能有 300 台，從今年 2 月開始至今已出貨百台，預計明年第一季出貨完畢。

高飛鳶進一步說，配合政府 2030 年全台公車電動化政策，估計有 1.5 萬台高速城際巴士、市區城市巴士都會汰換，而此次大南汽車、華德動能及東元三方攜手合作，已正式串起國產電動巴士生態鏈的初步規模。