9年級生將投入職場 逾7成優先考慮薪資 最擔心外語能力

身為今年畢業生的 9 年級生 (00 世代) 即將邁入職場，數字科技 (5287-TW) 今 (28) 日指出，旗下服務業求職平台「518 熊班」針對 00 世代進行調查，發現 Z 世代求職者最擔心「外語能力不夠理想」，而在選擇正職工作時，逾 70% 優先考慮「薪資是否符合期待」、26% 注重「工作氣氛是否良好」，並期許自己「在未來 5 年內可在公司晉升管理職」。

圖表：數字科技提供。

518 熊班觀察，00 世代的新鮮人渴望在友善的職場環境中打拚、領取與自身能力相符的薪資待遇，以及對職涯規劃更趨向於現實考量。

518 熊班指出，事實上 00 世代不如刻板印象躺平，對自身目標、認同的理念甚至有更加明確的輪廓，從數據可見，超過 70% 的 00 世代求職者願意因高薪而擔任主管職務，推測可能與投資族群年輕化、社群網路上 KOL 們的高品質儀式感生活，以及通膨導致荷包縮水等社會因素有關。

據 518 熊班調查數據，超過 90% 的 18-24 歲求職者「後悔求學階段不夠努力」而影響到求職，其中 50% 擔心「外語能力不夠理想」，也因此，不少新鮮人將內勤庶務工作 (櫃台、行政、總務)、服務型職缺 (餐飲 / 門市服務、儲備幹部) 等做為初入職場的第一份工作首選。

而 00 世代在選擇正職工作時，物質條件上會優先考慮「薪資符合期待 (占 73%)」、「交通方便 (占 52%)」和「員工福利佳 (占 41%)」三大條件；在個人心理層面上則注重「工作氣氛良好 (占 26%)」、「同事關係良好 (占 20%)」、「學習成長機會 (占 16%)」。

同時，還有數據顯示，逾 70% 應屆畢業生表示「願意擔任主管職務」，並期許自己「在未來 5 年內可以在公司晉升管理職」，其中近 60% 是因「薪資和福利能增加」，除想要爭取更高幅度的薪資與福利，也想擁有更具挑戰性的工作環境、培養具備領導他人的經驗。

而 2023 年應屆畢業的社會新鮮人，理想薪資以「30,001-35,000 元」與「26,401-30,000 元」各占比 36% 並列第一，但畢業 2 年的求職者卻分別占比 42.7%、31.3%。

隨著 AI 工具應用範圍擴大，身為數位原生代的 00 世代對 AI 工具更是熟悉，調查數據顯示，有 38% 在學生曾使用過如 Midjourney、ChatGPT 等 AI 工具，應屆畢業生與畢業 2 年的社會新鮮人分別為 33%、20%，代表年齡層愈輕，對於 AI 工具愈不陌生，使用率也愈高。

進一步分析，求職者使用 AI 工具的需求目的前五名依序為「簡報製作 (占 46%)」、「尋找靈感 (占 37%)」、「文書處理 (占 34%)」、「文件翻譯 (占 32%)」、「資料彙整 (占 28%)」。

為幫助求職者利用 AI 工具縮短求職歷程，518 熊班推出「AI 履歷助手」功能，只需要填寫如基本資料、學歷 / 經歷及期望職務等資訊，再選擇偏好的文字風格，即可透過 AI 技術快速產出一份完整的個人自傳，一鍵解決履歷及求職困擾。