LG成首個支持蘋果AirPlay的飯店電視品牌

蘋果 (AAPL-US) 於 2023 年全球開發者大會 (WWDC) 上宣布，在全球範圍內和各大飯店展開合作，擴大 AirPlay 的適用性，LG 率先響應，成為首個支持 AirPlay 的飯店電視品牌。

LG 發布聲明提到，公司將於 2023 年開始在其即將推出的 LG Pro:Centric 智慧型飯店電視上引入 AirPlay 功能，同時在近幾年的電視型號上提供該功能。

LG 是美國各大飯店電視的主要供應商之一，因此該公司的快速採用對蘋果的功能推動是一大福音。

LG 美國商務解決方案部副總裁 Michael Kosla 表示：「這是旅遊和飯店業室內視聽娛樂的重大進步，凸顯我們如何密切傾聽消費者的需求，這些消費者越來越需要在最大螢幕上輕鬆訪問他們的個人媒體選項，無論他們身在何處。」

Kosla 稱：「提供這一功能的酒店將會在使用蘋果設備的旅客中佔據優勢，提高客人的滿意度，同時在當地競爭中提供真正的差異化。」

AirPlay 可將影視內容從蘋果裝置串流或分享到 Apple TV、AirPlay 相容的智慧型電視或 Mac。透過 AirPlay 連接到飯店電視的過程也更簡單，果迷只需掃描電視上的 QR Code 即可與其配對，無需密碼或應用程式。