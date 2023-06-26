鉅亨美股雷達：市場持續評估各項經濟數據 亞馬遜有望2024年超車沃爾瑪

美股重要看點：

市場持續關注各項經濟數據並評估利率前景。美將公布 6 月達拉斯 Fed 製造業活動指數。美國 10 年期公債殖利率來到 3.69 %。美股期貨週一 (26 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.01%，標普 500 期貨跌 0.10%，那斯達克 100 期貨跌 0.18%。

投資人在展望本周幾份重要經濟報告，同時還考量美國經濟的下一步走勢。其中包括周二 (27 日) 公布的 5 月耐久財訂單數據，以及本周的幾份關鍵房產行業報告。周五 (30 日) 將公布 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，該報告是 Fed 最青睞的通膨指標。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周赴國會作證時，重申抗通膨強硬立場，聯準會預期將持續升息，但接下來會視經濟數據的狀況，採取「謹慎的步伐」。Fed 此前解釋，6 月按兵不動的的目的，正是為了讓決策官員有更多時間評估過去幾次升息對經濟造成的影響。

聯準會預估周三公布年度銀行壓力測試結果，今年 3 月爆發區域銀行倒閉潮，引發各界對於存款動態以及整個銀行體系風險的擔憂。

Fed 這次的壓力測試，將首次對大型銀行進行「探索性市場衝擊」(exploratory market shock) 的測試，雖然不會影響對銀行的資本要求，但將進一步反映銀行面對市場衝擊時的抵禦能力。

國際清算銀行 (BIS) 週日 (25 日) 呼籲，儘管過去 18 個月利率不斷上升，但仍有許多發達經濟體的通膨率居高不下，央行應該繼續升息，以對抗頑固通膨。

BIS 總裁 Agustin Carstens 在年度報告中說：「全球經濟正處於關鍵時刻，必須因應嚴峻挑戰。過度追求短期成長的時代已經過去，如今貨幣政策必須專注於恢復物價穩定，以穩固財政政策。」

國際清算銀行認為，經濟軟著陸仍然是可能的，即利率上升而不引發經濟衰退或重大銀行業崩潰，但也承認會是一個困難挑戰。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月達拉斯 Fed 製造業活動指數，前值 - 29.1

重要個股動態：

Palantir Technologies Inc. (PLTR-US) 近日的漲勢反映出華爾街最近對人工智慧 (AI) 的狂熱，但分析師認為它的基本面薄弱，籲投資人居高思危。

Gabelli Funds 投資組合經理人蘇珊托 (Hendi Susanto) 表示，對整體 AI 領域持懷疑態度是很合理的，尤其是那些出現大幅上漲的個股，「Palantir 非常關注其終端市場，但現在判斷其邁向 AI 是否能夠使其獲得更廣泛的採用還為時過早。部分投資人可能已經脫離基本面而超買了。」

PLTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

摩根大通分析師 Doug Anmuth 和 Bryan M. Smilek 在一份報告中預估，亞馬遜 (AMZN-US) 將於 2024 年成為美國最大零售商，超越沃爾瑪 (WMT-US)。

該報告指出，受惠於電子商務普及率提高、交貨時間縮短以及亞馬遜 Prime 會員黏著性，亞馬遜 2023 年美國商品銷售毛額 (GMV) 將年增 11.6%，達到 4,770 億美元。同時，亞馬遜在電商市場的市佔率預估達到 42.2%，年增 106 個基點。在此預估下，有望超越沃爾瑪，成為美國最大零售商。