美FTC再拿亞馬遜開鍘 用戶介面「關燈」害百萬人誤訂Prime 取消流程又太複雜

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 周三 (21 日) 指控亞馬遜 (AMZN-US) 在未經數百萬消費者同意的情況下，將其納入 Prime 付費訂閱服務，且令他們難以取消。

FTC 在西雅圖聯邦法院控告亞馬遜故意欺騙數百萬消費者，讓他們在不知情的情況下註冊亞馬遜 Prime。亞馬遜則以聲明駁斥，稱 FTC 的主張「在在事實和法律上均虛假不實。」

FTC 指控，亞馬遜的用戶介面使用具操縱性、脅迫性或欺騙性的黑夜模式，誘騙消費者註冊將自動續訂的 Prime 服務。FTC 訴求亞馬遜遭民事罰款和永久禁令，杜絕日後的違規行為。

FTC 表示，亞馬遜 Prime 是全球最大的訂閱計畫，全球會員超過 2 億人，年營收可達 250 億美元以上，消費者支付年費 139 美元可加入會員，使用亞馬遜的雜貨配送服務與觀看串流媒體 Prime Video 等。

亞馬遜聲明主張，事實上顧客喜歡 Prime，且公司的介面設計能讓顧客清楚、簡單地註冊或取消 Prime 會員資格。

亞馬遜補充，FTC 在沒有知會公司的情況下就向法院提起告訴，當時公司仍正與 FTC 工作人員進行討論，以確保他們了解事實、背景和法律爭點，且在公司能與委員們親自對話前就發動訴訟，令人擔憂。

亞馬遜在宣布 7 月「Prime Day 」日期的當天，也收到 FTC 訴訟的消息。

根據 FTC 訴狀，亞馬遜 4 月在 FTC 的壓力下變更了取消流程，但「違規行為仍在持續」，若用戶使用桌上型電腦或行動設備，前者需點擊 5 次、後者點擊 6 次，才能從 Amazon.com 取消 Prime 的訂閱，且取消步驟宛如走迷宮。

FTC 自 2021 年 3 月以來一直在調查 Prime 服務的註冊和取消流程。

FTC 稱亞馬遜也觸犯「故意不當行為」，以欺詐、不實的文件回應來拖延 FTC 的調查。

市場研究公司 Insider Intelligence 分析師 Evelyn Mitchell-Wolf 認為 FTC 是拿亞馬遜當例子，但「公司取消帳戶比創建帳戶更困難的情況比比皆是。」

Mitchell-Wolf 補充道：「在這種情況下，亞馬遜的市場力量可能會對其產生不利影響，因為如果亞馬遜阻礙消費者行使取消 Prime 會員資格的權利，FTC 可輕易而舉證明消費者確實受到損害。」

D.A. 董事總經理 Tom Forte 表示，FTC 的行動象徵著拜登政府制衡大型科技公司 (Big Tech) 的努力。

FTC 於 5 月 31 日宣布與亞馬遜「Ring」門鈴案以 580 萬美元和解，FTC 主張該款具攝影功能的門鈴被用來監視某些顧客。

同日，FTC 也宣布亞馬遜同意支付 2500 萬美元作為另一樁侵犯兒童隱私的案件和解金。FTC 稱亞馬遜未能應家長要求刪除 Alexa 語音助理的記錄且保存時間超過必要時間，從而侵犯了兒童隱私權。