〈營業氣候調查〉房市景氣謹慎 惟房價有撐「以盤代跌」

台灣經濟研究院今 (26) 日公布 5 月營業氣候測驗點調查，營建業為 93.47 點，較上月再度轉跌 0.95 點，台經院說明，房市景氣「觀望、謹慎以對」仍是主基調，惟房價支撐力道仍不弱，有「以盤代跌」的情況，買賣雙方持續拉鋸。

台經院說明，由於住宅、廠房建設需求滑落，加上人力費用持續上揚，使廠商營運成本壓力仍大，5 月營造業景氣以轉差視之。

不過，展望未來，雖民間工程中的住宅、廠房新案仍表現不佳，但政府將全力執行逾 6800 億元公建可執行預算，且成本端波動預計將較緩和，因此，未來半年營造業景氣以持平看待。

不動產業方面，台經院指出，5 月六都建物買賣移轉件數年減 6.4%，為近三年同期新低，顯示買賣雙方依舊處於磨合期，不利於房市交易規模。

而未來半年，台經院認為，房市景氣觀望、謹慎以對仍是主基調，但房價支撐力道仍不弱，略有「以盤代跌」的情況，先觀察平權條例修正條例子法公告正式上路後的買氣變化，尤其是預售屋和新成屋場的銷售率和價格是否調整，將決定未來房價走勢。

台經院進一步說明，先前房市多頭市場，不動產開發商累積一定程度的獲利，加上近三年高價取得土地，以及此波缺工、建築材料價格上揚大幅推升營造成本，不動產開發商新建案價格要大幅有感降價有其難度，雖短期內買方態度堅決，但預料，賣方也將採取以拖待變的策略。