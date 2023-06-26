巧新樂觀看下半年優上半年 全年營收有望寫新高

輪圈大廠巧新 (1563-TW) 今 (26) 日召開股東常會指出，今 (2023) 年底屏東廠產能利用率預計將從 5 成拉升到 7-8 成，有望達單月損平，而隨著訂單交貨暢旺，下半年有望再優於上半年，拚全年達雙位數成長；法人預期，巧新全年營收不排除上看 80 億元達新高。

巧新目前對主要客戶出貨暢旺，尤其歐、日系品牌車廠的超跑和豪華車款的需求仍較為強勁，並有接獲客戶追量增產的訂單詢問，其中，日系品牌車廠需求最熱絡，全年占營收比重有望達 10% 之上。

另一方面，巧新積極在原料端導入鋁合金材料 100% 回收和循環使用，以提供更環保的解決方案。

巧新說明，再生鋁的含碳量僅原生鋁的 5%，在全球淨零碳排趨勢下，有利成為未來車廠的重點合作對象，因此，擬擴大熔煉廠再生鋁生產的規模與型材種類，以提供更多低碳排放量產品，預計出貨占比有望從目前的 30%，至 2025 年達 50%。

巧新去年稅後純益 5.83 億元，每股純益 (EPS)2.9 元，年增率分別達 71.19%、82.39%，考量整體財務體質健全與營運資金充沛，今日股東會通過 2022 年配發每股現金股利 2 元，配息率達 68.97%，連續 4 年現金配發率超過 50%。