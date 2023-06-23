〈財報〉削減成本推升上季獲利優於預期 CarMax指負擔能力仍是挑戰

CarMax Inc (KMX-US) 周五 (23 日) 表示，由於高利率和消費者信心低迷，汽車負擔能力仍然是一個挑戰；但削減成本讓這家二手車零售商上季出現獲利成長。

該公司股價在周五盤前上漲 6.8%；該公司還公布優於預期的第 1 季營收。

雖然二手車價格最近有所降溫，但由於通膨壓力和新車供應的改善使消費者不再購買二手車，零售商受到沉重打擊。

二手車產業還一直在努力出售以高價買進的汽車，迫使 CarMax 和 Carvana (CVNA-US) 等公司只能以較低價格賣車並削減成本來承受獲利損失。

CarMax 去年 12 月表示，為了應對「二手車衰退」，該公司將暫停部分招聘、停止股票回購並削減開支。

CEO 納許 (Bill Nash) 在周五的財報聲明中表示：「雖然宏觀環境充滿挑戰，但我們深思熟慮的行動正在推動業務趨勢改善。」

不包括一次性福利，CarMax 第 1 季銷售、一般和管理費用削減了 5.7%。

根據 Refinitiv 的數據，該公司截至 5 月 31 日當季調整後獲利為每股 1.16 美元，高於分析師平均預期的每股 79 美分。

然而，二手車銷量同比下降 9.6%，平均售價同比下降 5.5%。

營收為 76.9 億美元，高於分析師預計的 75.3 億美元。