土耳其總統連任成功 大摩：里拉恐暴跌29%

土耳其周日（28 日）舉行總統大選第二輪投票，已經掌權 20 年的艾爾段連任成功，代表土國與西方國家可能會出現更多摩擦，為投資人帶來更多不確定性，摩根士丹利表示，如果艾爾段維持低利率政策，本幣里拉恐怕會暴跌 29%。

據《彭博》報導，艾爾段的得票率為 52.2%，高於反對黨陣營候選人 Kemal Kilicdaroglu 的 47.8%，代表艾爾段再次當選總統。最高選舉委員會將在 6 月 1 日公布正式計票結果。

艾爾段在當晚發表勝選感言，感謝選民支持，表示不會辜負支持者信任，承諾為土耳其下一個建國一百周年而努力。

對投資人而言，最緊迫的問題是艾爾段是否會遵守諾言，即維持外國資金外流的經濟政策。 艾爾段周日在安卡拉表示，通膨仍困擾著土國，他將籌建一個新團隊來管理國家財政。

安卡拉大學政治學名譽教授 Dogu Ergil 說，土國經濟已經處於紅色區域，要嘛政府推動重大變革，要嘛土國爆發重大社會與政治危機——或者兩者同時發生。

摩根士丹利分析師 Hande Kucuk 和 Alina Slyusarchuk 周日則在一份報告中寫道，如果艾爾段未改變政策方向，里拉兌美元匯率可能會比原先預估更快達到 26 里拉兌 1 美元，並在年底前跌至接近 28。里拉兌美元匯價上周五收於 19.97。

對世界領導人而言，關鍵在於土國如何在俄羅斯總統普丁繼續攻打烏克蘭的情況下，在北約（NATO）盟國和莫斯科之間保持微妙平衡。

美國總統拜登在推特上對艾爾段勝選表示祝賀，拜登說：「我期待（你）作為北約盟友，繼續在雙邊問題和共同全球挑戰上一起努力」。

普丁也祝賀艾爾段，他說：「勝選是您無私工作的自然結果，這清楚證明土耳其人民支持您加強國家主權和奉行獨立外交政策的努力。」