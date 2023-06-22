調查：認為「中國」是盟友的阿拉伯年輕人多於「美國」

杜拜公關公司「ASDA’A BCW」所公布的 2023 年阿拉伯青年調查 (Arab Youth Survey) 顯示，有高達 8 成的阿拉伯年輕人認為，中國是自己國家的盟友，而覺得美國是盟友的比率則是 72%，顯示出中國在該地區的支持度正逐漸得到拉升。

調查結果指出，在阿拉伯地區年輕人心目中的友好國家排名中，美國位列第七，而中國則位列第二，與 2022 年相比，受訪者對這 2 個國家的支持率都有所增長，當時認為美國、中國是盟友的比率分別為 63%、78%。

CNN 報導，這項調查結果顯示，隨著北京擴大在該地區的足跡，阿拉伯地區多年來對中國的支持逐漸增加。

這項年度調查已經是第 15 次實行，涵蓋 18 個阿拉伯國家中 53 個城市，針對 3600 名 18 至 24 歲的年輕人進行面對面調查。

該項調查結果也反映出該地區政治格局持續變化引發的情緒變化。調查中有 61% 的受訪者表示支持美國脫離中東，其中，北非和黎凡特地區支持美國脫離的比例最高。

報導中稱，這項調查結果顯示出，在中國持續擴大在該地區足跡的情況下，阿拉伯地區對中國的支持度正逐年增加。不過，仍有不少受訪者認為，美國仍將持續最具影響力。。