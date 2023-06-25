〈銀行搶美元〉挑美元優存賺利差 留意這三件事分散風險

銀行美元優存一波波，但挑選美元優存除了比較利率，也要考量匯率波動避免賺利差卻倒貼匯差；此外，挑選長天期、月底換匯也有助於降低相關成本。

美國聯準會去 (2022) 年起啟動強勢升息，帶動美元身價水漲船高，銀行為搶賺升息機會財也樂於推出優利存款方案，存款年利率動輒 3% 起跳，當時買美元定存可說是利差、匯差兩頭賺。

儘管聯準會主席鮑爾日前出席國會聽證會時暗示，仍將繼續升息，但也透露未來的升息進度將進一步放緩；市場普遍認為，只要通膨數據降溫，聯準會的升升不息可望告一段落，屆時將使強勢美元因此轉弱，屆時恐讓美元存款面臨匯差損失。

觀察目前銀行推出的美元優存方案，部分結合財富管理業務，單筆起存門檻較高，動輒 1 萬美元起跳，在新台幣趨貶的趨勢下此時用新台幣換匯改作美元優存，勢將墊高換匯成本，甚至可能因提前解約新台幣定存而損失利息收入。

此外，目前銀行的美元優存方案，大多是 1 到 6 個月短天期居多，但銀行主管建議，挑選美元存款方案，至少 6 個月起跳相對較佳，一來天期越償存款利率較高，二來可避免短線進出，手續費墊高投資成本。

在換匯時間點部分，除可透過分批換匯降低成本，建議可挑選每個月最後一周，趁出口商拋匯、新台幣升值機率較大時進場換匯，也有助於降低成本。