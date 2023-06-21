〈貴金屬盤後〉新屋開工強、美元回升 金價連二黑  

黃金期貨周二 (20 日) 收低，主因是美國新屋開工和營建許可強勁，帶動美元挺升，交易員等待聯準會 (Fed) 主席鮑爾本周將在國會發表的證詞。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤下滑 23.50 美元或 1.2%，報每盎司 1947.70 美元。美國市場周一因「六月節」休市。

美國 5 月房市數據優於預期，新屋開工躍增 21.7%，折合年率為 163 萬戶，優於市場預期的 139 萬戶。反映未來建設的營建許可也增加 5.2%，折合年率為 149 戶，也優於華爾街預估的 142 萬戶。

房市數據顯示建商積極興建獨棟別墅，以滿足買家強勁的需求。這也代表美國經濟依然健康，Fed 7 月可能需要再度升息。

投資人持續推敲利率前景之際，美元兌一籃子主要貨幣上揚，使得以美元計價的黃金對海外投資人而言變得昂貴。ICE 美元指數 (DXY) 周二上漲不到 0.1%，報 102.57。

Fed 主席鮑爾從周三起預定赴國會作證，向參眾兩院的委員會說明半年一次的貨幣政策報告，先登場的將是眾議院金融服務委員會的聽證會。

在上周五公布的貨幣政策半年報告中，Fed 表示，美國服務業關鍵領域的通膨「仍居高不下，且無減緩的跡象」。

Fed 上周雖然暫停升息，但暗示還有更多升息，導致黃金溫和下滑。儘管如此，黃金在 Fed 會議後受打擊的程度仍相對有限。

德國商業銀行大宗商品分析師 Thu Lan Nguyen 說：「這可能是因為，市場正在為了進一步升息做準備，但貨幣政策進一步緊縮的程度不太大。」

該銀行預期，Fed 7 月將再次升息，而且直到明年第 2 季以前都不會降息。

高利率會提高持有黃金這類不孳息資產的機會成本，因而不利價格。

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，交易員押注 7 月升息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 74.4%，並預估進入 2024 年之後才會降息。

RJO 期貨資深市場策略師 Daniel Pavilonis 說：「烏克蘭戰爭比較獲得控制了，加上供應鏈狀況改善、利率逐漸正常化、股市高漲，人們還有持有大量黃金的理由嗎？... 我認為，黃金將休息一陣子。」

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