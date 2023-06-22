投行看好行情不歇 標普500指數年底上看4500點

投行預測顯示，標普 500 指數年底最樂觀預期為 4500 點，而若向下修正可能到 4000 點以下。

美股自 6 月以來開啟一輪上攻行情。根據 S3 Partners 的數據，光是上半個月空頭就損失了 720 億美元。然而隨著 Fed 暫停升息，漲勢出現放緩的跡象。看好經濟軟著陸的投行認為行情有望延續，高盛、德銀預計標普 500 指數可望挑戰 4500 點。但衰退、流動性等因素讓有關熊市反彈的擔憂並未消失。

在勞動市場強勁和消費者支出支持下，美國經濟第 2 季將進一步加速。復甦前景也帶動了周期性類股的活躍，行情從科技股向外擴散，從而推動標普 500 指數走出熊市。

美國銀行分析師蘇布拉曼尼亞 (Savita Subramanian) 統計指出，自 1950 年代以來的數據顯示，標普 500 指數在出現超過 20% 的反彈後，接下來 12 月內延續漲勢的機率高達 92%。

德意志銀行首席經濟學家兼研究主管佛斯特蘭道 (David Folkerts-Landau) 表示，「過去 2-3 年，我們一直認為美國正走向 40 年來第一個真正由政策主導的榮枯周期。通貨膨脹主要是由擴張的財政和貨幣政策所引發，而現在 Fed 已經實現了遏制通貨膨脹所需的激進升息；進而避免硬著陸將是史上前所未見。」他對標普 500 指數的年底目標價為 4500 點，較周三 (21 日) 收盤價高約 3%。

高盛也加入了多頭隊伍，並將未來 6 個月標普 500 指數目標價上修至 4500 點。該行首席股票策略師柯斯汀 (David Kostin) 表示，未來 12 個月美國經濟衰退的可能性被調降至 25%，可能現軟著陸。

高盛認為，人工智慧 (AI) 將成為重要推動力。AI 的廣泛應用將有效提高生產力，使標普 500 指數每股獲利複合年增率從 4.9% 提高到 5.4%。當然，AI 的應用多久會實現，以及監管政策、稅收和利率在多大程度上可以抵消任何生產增長等，都存在不確定性。

雖然在科技股帶動下，標普 500 指數的本益比已經升至 19 倍，高盛對此並不擔憂，「市場將對科技股進行更全面的估值重估，隨後其他股票也將趕上，最終使標普 500 指數受益。如果經濟成長數據保持韌性，通膨繼續按照經濟學家的預測軟化，股票風險溢價的下降可能會抵消略高的實際利率，並支持當前的估值水平。」

近 2 周週上修年底目標價的投行還有 Evercore ISI 和 Stifel，分別預計標普 500 指數年底達到 4400 點和 4450 點。Truist Advisory Services 聯合投資長勒納 (Keith Lerner) 的目標價與德銀、高盛一樣都是 4500 點。他說，「隨著債務上限問題的解決，經濟數據韌性重新吸引了投資人興趣。另一方面，財報季獲利拐點有望出現，加上 Fed 升息周期可望結束，都是推高市場風險偏好的理由。」