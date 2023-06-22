Adobe再添新多頭：顧客願意多掏錢加購生成式AI功能

BMO 資本市場 (BMO Capital Markets) 認為，Adobe 的顧客會更願意支付更多費用，在其 app 中添加生成式人工智慧 (AI) 功能，有助於 Adobe 公司的營收增長。

分析師 Keith Bachman 將其對 Adobe (ADBE-US) 的評級自「符合市場表現」調升至「優於市場表現」，目標價自 500 美元上調至 570 美元。

Bachman 周三 (21 日) 研究報告指出，Adobe 可利用生成式 AI 來提高現有解決方案的價格或提供新的庫存單位 (SKU)，用戶將願意支付更多錢買下這些具有生成式 AI 功能的解決方案。

Bachman 指出，用戶已對 Adobe 旗下平台 Firefly 展現興趣。Firefly 平台允許創作者將文本轉換為圖像、音頻、插圖、影片和 3D 圖片，Adobe 近期宣布計畫推出商用版 Firefly 的訂閱計畫。

Bachman 指出，光是初期有限的 Firefly 試用版就引起數百萬用戶的興趣，且其中有一大部分不屬於 Creative Cloud 用戶。「因此，我們認為將有更多用戶採用 Creative Cloud，或更具體來說是 Adobe Express，因為生成式 AI 會讓解決方案更便於使用。」

無獨有偶，本月初富國銀行分析師 Michael Turrin 也看好 AI 對 Adobe 的正面推力，將其股價自「同等權重」調升至「加碼」。

Turrin 研究報告寫道：「AI 議題會持續驅動 Adobe 股價。」

Adobe 周三收低 1.72%，報每股 477.48 美元，但今年迄今跳漲約 42%。