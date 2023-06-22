〈美股盤後〉鮑爾鷹嚎升息 三大指數連三黑

聯準會 (Fed) 主席鮑爾重申下半年仍需要升息以遏制通膨，美股主指週三 (21 日) 全數收黑，道瓊、標普和那指延續第三個交易日低迷情況。

巴克萊發布看空報告後，特斯拉成為拖累標普走勢的最大絆腳石，英特爾更新代工業務的轉型計畫，其股價下跌 6%。比特幣突破 3 萬美元大關，Coinbase 等區塊鏈概念股水漲船高。

政經方面，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三 (21 日) 出席眾議院金融服務委員會，這是自 3 月初以來鮑爾首次在美國國會作證。

他指出，美國通膨遠高於應有水平，幾乎所有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 官員都認為，今年下半年進一步升息是合適的，而升息的時機將取決於未來的數據，鮑爾言論與他在上週聯邦公開市場委員會會議 (FOMC) 會議所言並無差異。

不僅僅聯準會鷹風陣陣，德國央行總裁 Joachim Nagel 和歐洲央行執行理事會成員 Isabel Schnabel 認為，歐盟區通膨頑強，部分原因是受到就業市場緊張所影響，歐洲央行須讓利率保持高檔一段長時間才可以應對通膨。

不過，值得注意的是，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週三表示，他同意進一步升息的門檻更高，讓限制性政策發揮作用一段時間是明智的，其言論偏向鴿派陣營。

週三 (21 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 5 大板塊收黑，資訊科技、通訊服務和非必需消費品領跌，能源、公用事業和工業股領銜走高。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王連袂收低。亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.76%；Meta (META-US) 跌 0.95%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.57%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.07%；微軟 (MSFT-US) 跌 1.33%。

道瓊成分股普遍走低。英特爾 (INTC-US) 重摔 6%；Salesforce (CRM-US) 下跌 3.4%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.56%；高盛 (GS-US) 下跌 1.71%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.57%。

費半成分股逾半收黑。應用材料 (AMAT-US) 跌 1.34%；AMD (AMD-US) 下跌 5.73%；美光 (MU-US) 下跌 1.64%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.23%；高通 (QCOM-US) 跌 3.39%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.74%。

台股 ADR 哀鴻遍野。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.25%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.36%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.39%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.12%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 重挫 5.46% 至每股 259.46 美元。 巴克萊將特斯拉的評級巴克萊銀行認為特斯拉漲勢過快，漲幅過大，因而將特斯拉股價評級從「增持」(Overweight) 降至「持有」 (equal weight)，將目標價從 220 美元上調至 260 美元。

英特爾 (INTC-US) 暴跌 6.00% 至每股 32.90 美元。英特爾宣布該公司將如何很快改變其財務業績報告方式，為其代工業務 (IFS) 提供損益表，該報表將揭示該公司的製造利潤率，有關代工業務和第三方客戶的更多更新，預計將在今年晚些時候發布。

此外，英特爾週三表示，將把其在奧地利納米晶片設備商 IMS Nanofabrication 的五分之一股份出售給私募股權公司貝恩資本 (Bain Capital)。

輝達 (NVDA-US) 下滑 1.74% 至每股 430.45 美元。信貸評級巨頭 Moody"s 將輝達高級無擔保債券評級上調至 A1，前景穩定。

聯邦快遞 (FDX-US) 和 UPS (UPS-US) 股價均跌逾 2%，此前聯邦快遞公布財報不佳，並表示全球需求減弱正在對其利潤率構成壓力。

任天堂 ADR (NTDOY-US) 收黑 0.27% 至每股 10.91 美元。任天堂直面會 Nintendo Direct 於週三晚間登場，公開了全新的「超級瑪利歐兄弟」遊戲《超級瑪利歐兄弟 驚奇》，預計在 2023 年 10 月 20 日於 Switch 獨佔發售。

華爾街分析

Carson Wealth 首席市場策略師 Ryan Detrick 指出：「在本月開局強勁之後，市場似乎正在喘口氣。從歷史上看，6 月對股市來說並不是一個非常強勁的月份，但今年可能會成為有史以來最強勁的 6 月之一，因此，股市小幅下跌是完全正常的。」

Detrick 提到：「點陣圖透露聯準會可能會再升息 2 次，但我認為沒有人會相信，大家多猜測可能再升息 1 次，市場認為聯準會 7 月即將升息。」

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 表示：「美股已經超買，需要一些刺激因素。鮑爾似乎在恢復價格穩定的需要之間徘徊不定，但也暗示聯準會可以等待，看看經濟如何應對自去年 3 月以來的升息對更廣泛經濟產生了什麼樣的影響。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主