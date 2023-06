分析師看衰成長前景 派樂騰盤中股價暴跌近10%

健身公司 Peloton Interactive 周三(21 日)股價下跌逾 6 周,此前 Wolfe Research 將該公司評等下調為「賣出」(sell-equivalent),表示「成長之路似乎不存在」(path to growth doesn’t seem to exist)。

分析師 Zach Morrissey 預估,在新冠疫情推動人們對家庭健身產品的興趣之後,市場對家庭健身產品的需求將保持低迷,他對該公司新的增長計畫(包括健身即服務租賃計畫和協力廠商分銷)信心有限。此外 Morrissey 表示,通往可持續盈利和自由現金流的道路尚不清楚。

Morrissey 在一份就報告中寫道,該公司最近在改善成本結構和流動性方面取得了重大進展,然而,對近期舉措以盈利方式重新加速成長的能力持謹慎態度。

Peloton 的股價將從 2021 年的峰值下跌 96%,Wolfe 預估未來股價將面臨更大壓力,目標價為每股 6 美元。截稿前,Peloton(PTON-US) 盤中下跌 9.28%,每股暫報 7.49,稍早一度下跌逾 11%,創下 5 月 4 日以來的最大單日跌幅。

今年年初由於有跡象顯示現金消耗正在放緩、需求強勁,該股表現強勁,但隨著成長擔憂的抬頭和健身自行車的召回該股暴跌。Peloton 的股價從 2021 年 1 月的歷史高點下跌了 96%。

Morrissey 的 12 個月目標價定為每股 6 美元,接近彭博追蹤的分析師平均股價 11 美元的一半。