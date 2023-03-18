派樂騰推限時折價 整新機賣1000美元不到 股價仍挫逾5%

美國健身器材公司派樂騰 (Peloton) (PTON-US) 延續近期跌勢，即使整新機推出「限時折價」活動，周五 (17 日) 仍跌逾 5%。

派樂騰去年 12 月下旬推出較低價格的官方認證整新機，然而，投資人不買單，宣布當日股價重摔逾 8%。過去一個月股價跌約 26%，而科技股加權的那斯達克綜合指數同期僅下跌 1%。

派樂騰先前整新機通常售價 1145 美元，但該公司推出即日起至 4 月 3 日之前 (含配送和設定) 整新機售價 995 美元的活動，全新狀態的健身車則售價 1445 美元，其高端派樂騰 Bike+ 售價 2495 美元。

BMO 資本市場分析師 Simeon Siegel 表示，企業向來不會樂見折價出售，他們打折是因為需求不振。

Siegel 將派樂騰股票評為「遜於市場表現」，目標價 9.50 美元。Siegel 認為，華爾街對派樂騰的爭論會讓股價來回搖擺，例如 2 月發布財報後，該股飆漲 16 美元以上，但現在已經全數吐回。

「整新車再度促銷，令人擔心其終端市場規模，畢竟整新車意味最初購入的買家退貨，因此整新車又打折出售，這是雙重打擊。」

派樂騰沒有回覆關於整新車限時降價活動的置評請求。