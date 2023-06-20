鼎固-KY上海住宅銷售續現佳績 續評估在台投資開發案

鼎固 - KY(2923-TW) 今 (20) 日召開股東會，去 (2022) 年上海的住宅銷售成績佳，公司指出，鼎固深耕大陸房地產開發及商用不動產經營多年，營運體質已能抵禦大環境變動，鼎固也持續評估全台合適的投資標的，期望持續拓展在台開發版圖，貢獻都市建設。

鼎固 - KY 總經理張能耀指出，去年雖遭遇疫情動盪，但公司因所屬市場在上海核心地區，住宅商品銷售仍達標，今年除了持續開發住宅商品外，投資性不動產也正進行改裝作業，並啟動日月光中心二期開發案，有助提升未來租金收益。

張能耀表示，鼎固住宅案在上海的核心地區，銷售受到中國房市景氣干擾不大，近年建案的銷售均維持穩健。

同時，鼎固 - KY 並已透過轉投資公司在台中重劃區購入開發用地，持續評估全台合適的投資標的，期望拓展在台開發版圖，貢獻台灣都市建設。

鼎固 - KY 去年公司營收中有 72.89 億元來自住宅建案，年增 2.28 倍，占營收比重為 79%，前一年僅佔 46%，而租賃收入為 14.02 億元，較前一年減約 28%，營收占比為 15%，前一年為 41%。去年在疫情干擾下，商場租賃是相對不好的一年。

鼎固 - KY 去年營收 92.22 億元，每股稅後純益為 0.34 元，今天股東會並決議每股配發現金股利 0.6 元。