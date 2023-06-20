〈台股盤前要聞〉中鋼Q3盤價續跌、長榮斥240億元買長榮新加坡股權 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。中鋼開出 7 月及第三季盤價，季盤價格反映近三個月行情變化調整，與月盤雙雙開出跌盤；貨櫃航商長榮子公司長榮亞洲擬斥資 7.8 億美元 (約新台幣 240 億元) ，購買長榮新加坡公司 100% 股權，藉此整合區域和長程航線配置。以下是今 (20) 日必看重要財經新聞。

回應下游客戶期待 中鋼 7 月及 Q3 盤價雙雙開跌盤

中鋼 (2002-TW) 昨 (19) 日開出 7 月及第三季盤價，由於第二季國際鋼市復甦不如預期、鋼價失序超跌，月盤產品回應下游客戶期盼，接軌市場行情；季盤價格則反映最近三個月的行情變化調整，雙雙開出跌盤。閱讀全文...

長榮擬斥 240 億元 買下長榮新加坡全數股權

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 昨 (19) 日發布重訊指出，子公司長榮亞洲擬向巴拿馬商長榮國際以 7.8 億美元 (約新台幣 240 億元) 購買長榮新加坡公司 100% 股權，藉此整合區域和長程航線配置。閱讀全文...

崇友在手訂單 78 億元 + 下月再漲價 全年營收拚衝破 50 億元

電梯大廠崇友 (4506-TW) 昨 (19) 日舉行股東會，董事長唐伯龍會後表示，新梯與汰舊換新的在手訂單金額達 78 億元，加上原物料成本維持高檔，預計 7 月會再次調漲價格，未來幾年營運樂觀看待。法人預估，全年營收有望衝破 50 億元，毛利率穩住 30%。閱讀全文...

胡連董座：車市下半年走揚 Q3 營收顯著升溫

車用連接器廠胡連 (6279-TW) 昨 (19) 日召開股東會，董事長張子雄表示，最近已經看到車市向上，預計 8-9 月起營收會往上衝，下半年營收將優於上半年，全年維持雙位數成長，業績可望續創新高。閱讀全文...

晨暉、大樹成立馬國合資公司 拓展東協保健品市場

保健食品廠晨暉 (1271-TW) 與台灣連鎖藥局大樹 (6469-TW) 共同宣布在馬來西亞成立合資公司，將建立保健食品自有品牌，進軍馬來西亞、拓展東協保健食品市場商機。閱讀全文...

海韻電需求回溫、新品動能加持 下半年營收拚年增 2 成

海韻電 (6203-TW) 昨 (19) 日召開法說會，公司表示，市場需求逐步回溫，加上 FOCUS 產品線新品推出，第三季訂單已確定、能見度樂觀，下半年營收拚較去年同期成長 2 成。閱讀全文...