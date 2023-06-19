光陽首推油電合一原廠授權店 拚打造最大銷售體系

機車大廠光陽 KYMCO 今 (19) 日宣布，首開二輪市場先例，推出油電合一原廠授權店，目標年底前升級 200 家據點，2 年內導入超過 1700 家 KYMCO 原廠油車經銷商，成為全台最大的油電機車銷售體系；同時，光陽也宣布，全年 2600 座換電站目標已於上半年提前達標。

在電動車趨勢下，光陽宣布開二輪市場先例，推出油電合一的原廠授權店，可為車主提供油車電車並進的銷售、保養和維修服務。

光陽董事長柯勝峯預告，2 年內將有 1700 家 KYMCO 光陽原廠授權店加入，屆時，Ionex 換電站站數將從 2600 座大幅成長至 4300 座以上，增幅超過 60%，力拚至 2024 達成油電雙料冠軍目標。

光陽今年以來加快與超商、賣場、加油站和連鎖停車場合作，以平均一天超過 5 站的速度佈建電池交換站。目前 Ionex 換電站點已覆蓋全台超過 80% 的行政區，車主最快在 1 分鐘、最短 100 公尺內可找到滿電服務率超過 99% 的 Ionex 換電站。

柯勝峯強調，未來 Ionex 光陽電動車會持續開創更多元、更便捷、更有感的主題式換電場景。

KYMCO Ionex 油電合一原廠授權店預計年底前升級 200 家據點，2 年內全面升級全台逾 1700 家原廠授權店，而 Ionex 電池交換站從目前的 2600 座再擴增至 4300 座。