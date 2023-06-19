〈海韻電法說〉新一代電源平均單價增2成 總座：下半年獲利會較去年大幅成長

海韻電 (6203-TW) 今 (19) 日召開法說會，總經理藍建銅表示，符合英特爾 ATX 3.0 標準的產品線已逐步完備，新一代電源產品正帶動銷售單價 (ASP) 提高 15-20%，下半年獲利一定會比去年同期增加很多。

海韻電表示，輝達 RTX 4000 系列高階顯示卡銷售帶動下，第一季 ATX 3.0 電源市場供不應求，且由於產品 ASP 增加，帶動第一季獲利表現。

公司指出，下半年 FOCUS 系列新品也符合新一代標準，帶動第三季銷量，不過，同業也積極推出新一代電源產品，預估第四季市場將會較為競爭，會再持續觀察市況變化。

董事長張修誠提到，ATX 2.4 進入到 3.0 有較大變化，主要因應更高規格 GPU 產品，現在輝達 RTX 4000 系列都開始要用 3.0 標準，相對 4060 系列以下可以使用 2.4、3.0 標準的電源。

張修誠認為，除了輝達以外，下半年 AMD 將推出新 GPU 產品，可望帶動 3.0 標準電源的需求，另外，英特爾也正與輝達合作進行規格合作，未來電源供應器轉換至 3.0 標準一定是早晚問題。

張修誠表示，未來高階產品百分之百會用 3.0 標準的電源，這塊產品初期會有更高單價、獲利，未來產品逐步成熟後，價格雖會逐漸回到穩定狀態，但同時市場規模也會更大。