Gogoro以Dotstation品牌 Q3於南韓開賣電動車

電動機車業者 Gogoro(GGR-US) 今 (24) 日宣布，擴大與韓國 Bikebank 的合作夥伴關係，計劃第三季以 Dotstation 品牌在南韓開賣 Gogoro 智慧電動機車。

Gogoro 說明，2019 年起即攜手 Bikebank，率先於首爾美食外送業務導入 Gogoro 電動機車與電池交換系統，此次雙方再度聯手，力拚將電池交換網路拓展至首爾之外的七大城市。

因應市場需求，Bikebank 為韓國大眾與外送夥伴設立了 2 家 Dotstation 銷售門市，並建置逾 70 個電池交換站，電池交換網路也將拓展至大邱、世宗、昌原、仁川、慶山、京畿道、蔚山等重要城市。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，與 Bikebank 深化合作，期共同加速韓國運具電動化，由於首爾擁有全球規模數一數二的美食外送產業生態系，也是首波採用 Gogoro 電池交換服務於美食外送領域的市場之一，未來雙方將共同持續發展 B2B 美食外送業務。

Bikebank 執行長 MinkyuKim 表示，預計今年建置更多電池交換站，並為當地消費者提供一系列智慧電動機車車款，而目前韓國美食外送領導品牌 Logiall、MannaPlus 已於外送業務中使用 Gogoro。

在台灣，GogoroNetwork 用戶數超過 54 萬，全台 GoStation 電池交換站總數逾 2,500 個站點、12000 座機台，共投放超過 110 萬顆智慧電池，每日支援逾 40 萬次電池交換，而成立至今已完成 4.6 億次電池交換，相當於減少 62.5 萬噸碳排放量。