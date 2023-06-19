台泥杭州公亮大樓主體封頂 明年Q2竣工

台泥 (1101-TW) 今 (19) 日舉辦台泥杭州公亮大樓主體封頂儀式，預計明年第二季完工，成為台泥大陸營運中心。台泥也在儀式上與中國工商銀行浙江省分行簽署戰略合作協定，未來將在金融相關業務開展緊密的合作。

台泥董事長張安平表示，老董事長辜振甫象徵著橋的精神，總是準備好聆聽，追求和諧，扮演連結與彌合的角色。台泥也將繼承這樣的精神，在未來扮演創造、溝通與連結古今中外的角色，公亮大樓更是台泥打造的產業跨越到無限未來的橋樑。

台泥說明，公亮大樓命名是為紀念已故台泥董事長辜振甫，封頂儀式主樓懸掛著辜振甫為人處世哲學，大其心容天下物，平其心論天下事，虛其心究天下理，定其心應天下變。

同時，中國工商銀行浙江省分行亦牽頭為台泥公亮大樓專案，提供人民幣 28 億元 20 年期的綠色銀團貸款。台泥表示，未來十年三大發展主軸為「低碳建材、資源循環及綠色能源」，邁向 2050 年淨零排放目標，為地球服務，為社會服務，為生命服務。

台泥公亮大樓共 45 層，由美國知名 KPF 事務所設計，自 2019 年 12 月開工以來，目前主體結構施工基本完成，計畫 2024 年第二季竣工。

台泥公亮大樓以「綠色、健康、智慧」為核心理念，採用台泥江蘇句容廠生產之低碳水泥結合綠能儲能，建成後將成為一座集綠色節能、智慧辦公、休閒購物於一體的現代化大樓，也將成為杭州錢塘江畔地標建築之一。