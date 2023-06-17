遭美列為匯率操縱國觀察名單 央行回應了

對於美國財政部向國會提交關於主要貿易夥伴的總體經濟和外匯政策的半年度報告，我國又遭列為匯率操縱國「觀察名單」，中央銀行今 (17) 日對此說明，與美國財政部溝通管道順暢，將持續就總體經濟和匯率政策等議題，進行溝通。

此次美國財政部公布半年度匯率政策報告 (檢視期間為 2022 年全年)，未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，不過，將中國、南韓、德國、馬來西亞、新加坡、瑞士和台灣，列入觀察名單。

央行說明，本次匯率政策報告因台灣對美國商品及服務貿易順差為 510 億美元、經常帳順差對 GDP 比率為 13.3%，觸及兩項美方檢視標準，因而仍被列入觀察名單。

央行進一步指出，事實上，同期間央行淨賣匯 130 億美元，約 GDP 的 1.7%，並淨買匯月數小於 8 個月，均未觸及第三項美方檢視標準。

央行強調，與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟、匯率政策等議題進行溝通。

本次美國財政部匯率政策報告的三項檢視標準為，(1) 對美商品及服務貿易順差逾 150 億美元；(2) 經常帳順差對 GDP 比率逾 3% 或依美國財政部模型估算該經濟體有龐大經常帳缺口；(3) 淨買匯金額對 GDP 比率逾 2%，且 12 個月中有 8 個月以上為淨買匯。