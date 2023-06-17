(獨家)裕國董事改選由現公司派掌握全局 楊育偉料將連任董座

裕國 (8905-TW) 今 (17) 日召開股東會並完成董事全面改選，雖然會前市場派也大舉投入徵求委託書助攻，但只在 6 席普董及 3 席獨董中拿下普董及獨董各 1 席，連會前提名前董事長楊連發也未能進入董事會，裕國預計下周召開新一屆董事會推選董事長，預料現任董事長楊育偉將連任。

楊育偉指出，此一裕國董事改選結果和諧，公司將在正常營運步調之下邁開大步向前。

同時，今年裕國租地投資高雄岡山新倉儲設施，投資金額 2 億元，也將成為裕國所有倉儲中心中最大的，完成預計將可大舉發揮效益，挹注裕國獲利。

在 2020 年的上一屆裕國股東會改選因經營權之爭，出現市場派的久裕國際投資以公開收購裕國股權逾 1 萬張，以爭取經營權的出線，但並沒有成功，而今天裕國新一屆董事改選，市場派久裕國際投資以持股 9.76% 取得獲 1 席董事，並由前裕國總經理出任法人代表，而當選的獨董吳進成也非現公司派。

裕國以肉品、倉儲、營建為主要三大營運主軸，裕國現任董事長楊育偉指出，總銷金額超過 9 億元的台中海線建案「裕國豐盛」建案，自去年第四季起陸續交屋，到目前剩下 1、2 戶，在房市並不明朗的情況下，2023 年並沒有規劃新推案上場。

裕國 2023 年第一季在營建「裕國豐盛」案入帳挹注之下表現亮麗，營收 10.08 億元，毛利率 18.53%，年增 2.37 個百分點，稅後純益 1.1 億元，年增 1.37 倍，每股純益 0.95 元，2023 年 1-5 月營收 15.71 億元，年增 94.25%。法人看好，今年裕國獲營建部門入帳挹注，2023 年營收較去年的 22.59 億元年將超過 20% 增超過兩成。

不過，楊育偉仍看好今年下半年肉品及倉儲物流的業績表現，將爲裕國挹注強大的獲利力道，同時，楊育偉指出，裕國將擴大在南投及高雄岡山的倉儲設立，其中並以租地興建的高雄岡山倉儲優先興建，占地逾 3000 坪的高雄岡山倉儲明年完工後，也將成為裕國所有倉儲營運中規模最大的一座，完工後將成設置容納 1 萬板的倉儲凍庫。

楊育偉也透露，裕國並持續規劃在向前投資在南投取得土地，另興建下一座倉儲物流中心。

雖然台灣的電價上漲，但楊育偉看好裕國下半年肉品及倉儲物流業績表現，他說，就裕國而言，影響最大的在於物流使用的汽油油品價格，至於估算電價調漲的影響也算還好。