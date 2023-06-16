投資人評估利率前景 美債殖利率走升

美國國債殖利率周五 (16 日) 上漲，投資者考慮未來的利率路徑並等待可能提供有關經濟狀況暗示的數據。

美東時間清晨 6 點 3 分，10 年期美國國債殖利率上漲 0.2 個基點至 3.73%。2 年期美國國債殖利率上漲 3.8 個基點至 4.686%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

在 Fed 本月稍早決定不再升息、但表示今年稍後利率仍可能走高後，投資人考慮了利率和經濟的下一步。

在與利率決定同時發布的評論中，Fed 表示將利用升息活動的中斷期間來評估之前連續 10 次升息的效果。Fed 於 2022 年初開始收緊貨幣政策，目標是降低通膨。

投資人現在將密切關注 Fed 官員的評論，並從中尋找可能進一步升息的線索，以及升息的觸發因素是什麼。聖路易斯 Fed 行長布拉德和 Fed 事沃勒定於周五發表講話。

投資人注意力也將轉向反映經濟狀況的重要報告。在本月 Fed 政策會議之前，許多投資人一直希望停止升息，因為對升息將拖累美國經濟陷入衰退的擔憂已經蔓延開來。

預計將於周五公布的數據有：6 月密西根消費者信心指數初值。為紀念解放黑奴紀念日，下周一 (19 日) 市場將休市。