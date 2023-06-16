習近平接見比爾蓋茲 稱絕不走國強必霸老路

中國國家主席習近平周五（16 日）在北京接見美國比爾及梅琳達 · 蓋茲基金會共同主席比爾蓋茲，習近平說，絕不走國強必霸老路，會與其他國家實現共同發展，且美中關係的基礎在民間，他始終寄希望於美國人民。

以下是中國官媒刊登的習近平聲明全文：

習近平對蓋茲及其基金會長期致力於促進全球減貧、衛生、發展及公益慈善事業表示讚賞。習近平強調，當前世界百年未有之大變局加速演進，我提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，目的是為解決全球性挑戰提供中國方案。中國首先專注於解決好自己的問題。中國作為一個擁有 14 億多人口的大國，保持長期穩定和持續發展，就是對世界和平、穩定、繁榮的重大貢獻。我們要鞏固脫貧攻堅成果，實現鄉村振興，不斷提高農村衛生健康水準。

習近平強調，中國致力於以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，我們決不走國強必霸的老路，而是同其他國家一道實現共同發展，推動構建人類命運共同體。中方願同世界各國開展廣泛科技創新合作，積極參與並推動應對氣候變化、抗擊疫情、公共衛生等全球性挑戰。中方願同比爾及梅琳達 · 蓋茲基金會繼續加強相關領域合作，並向其他發展中國家提供力所能及的支持和幫助。

習近平對蓋茲說，你是我今年在北京會見的第一位美國朋友。世界正在走出新冠疫情，人們應該多走動、多交流，增進了解。我常講，中美關係的基礎在民間，我們始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去。

蓋茲介紹了對華合作進展情況及未來設想，表示中國在減貧和應對新冠疫情方面取得舉世矚目的巨大成就，為世界樹立了很好榜樣。近年來，比爾及梅琳達 · 蓋茲基金會和中國開展了良好合作，取得顯著進展。中國加快創新發展，對中國有利、對發展中國家有利、對世界有利。基金會致力於同中國進一步加強創新、全球減貧、公共衛生、藥物研發、農村農業等領域合作，並將成功經驗和技術向發展中國家推廣。