投資人消化Fed利率決定和政策展望 美債殖利率走升

美國國債殖利率周四 (15 日) 小幅攀升，投資人消化了 Fed 最新利率決定；Fed 暫停升息行動，並評估了政策前景。

美東時間上午 6 點 40 分，10 年期美國國債殖利率上漲 2.3 個基點至 3.821%。2 年期美國國債殖利率上漲 3.2 個基點報 4.739%。

殖利率與價格呈反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

Fed 在周二 (13 日) 和周三 (14 日) 的最新政策會議後維持利率不變後，投資人評估了 Fed 利率和經濟的下一步走勢。這是 Fed 連續 10 次升息之後首度暫停升息，升息的目的在降低通膨並為經濟降溫。

本周稍早，5 月消費者物價指數 (CPI) 報告顯示，通膨較一年前上升了 4%，為過去兩年來最低。

Fed 在會後聲明中指出，「在這次會議上保持目標區間不變，使委員會能夠評估更多訊息及其對貨幣政策的影響。」Fed 主席鮑爾也在新聞發布會上補充說，收緊貨幣政策的全部影響尚未完全滲透到經濟中。

在與利率決定同時發布的展望中，Fed 還暗示可能會進一步升息。它表明，由於預計還會有兩次升息，官員們預計今年的利率將高達 5.6%。

投資人周四將關注 5 月零售銷售數據和每周首次申請失業救濟金人數數據。