中國發改委：抓緊擬定擴大消費政策 各地要加強「穩就業」

在中國經濟成長動能減弱之際，中國國家發改委周五（16 日）表示，要抓緊擬定擴大消費政策，提出新能源車政策，且各地要增強「穩就業」力道。

據《華爾街見聞》報導，國家發改委新聞發言人孟瑋周五說，發改委近期研究部署加強居民增收工作，要求地方發改部門增強「穩就業」工作力度，增加低收入者收入，積極探索促進居民增收有效路徑。

孟瑋表示，下一步發改委要以下在六個方面發力：

一是抓緊制定恢復和擴大消費的政策，持續改善消費環境，釋放服務消費潛力；穩定汽車消費，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造，推動新能源車下鄉。

二是加快實施「十四五」規劃 102 項重大工程，推動能源、水利、交通等重大基礎設施以及新型基礎設施建設，發揮政府投資和政策激勵引導作用，有效激發民間投資活力。

三是加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，著力突破短板領域，做大做強優勢領域。

四是扎實推動重點領域改革，以更大力道吸引和運用外資，穩住外貿外資基本盤。

五是強化就業優先導向，擴大大學畢業生等就業管道。

六是抓好糧食生產和重要農產品供應保障，做好迎峰度夏電力供應保障。

孟瑋說，中國經濟向好趨勢依然穩固。儘管目前市場需求不足、內生動力有待增強，但這些壓力和挑戰不會改變經濟長期向好大勢。隨著宏觀經濟政策效應持續顯現，市場需求逐步回升，供給結構不斷調整，相信經濟成長動能將持續增強。