中國五部門啟動新能源車下鄉活動 汽車股應聲大漲

中國工信部、發改委等五部門聯手，展開 2023 年新能源車下鄉活動，涵蓋 69 款車型，以促進農村新能源車推廣，蔚來 (09866-HK) 、小鵬 (XPEV-US) 等車廠股價周五（16 日）盤中應聲大漲。

中國工信部、發改委、商務部、農業農村部及國家能源局周四正式宣布，展開 2023 年新能源車下鄉活動，採取「線下 + 雲上」相結合形式，包括「雲上」促銷、直播售車等活動，活動時間為今年 6 月至 12 月。

根據上述五部門發布的通知，本次活動主題為綠色、低碳、智慧、安全——為汽車消費充「電」，為鄉村振興添「綠」。

值得注意的是，願意參加新能源車下鄉活動的中國新能源車廠越來越多，從最初首輪的個位數品牌，迅速拓展到今年首批就多達 30 個品牌。

這次活動涵蓋 69 款車型，一汽、上汽 (600104-CN) 、北汽、廣汽、比亞迪 (002594-CN) 、長安汽車 (000625-CN) 、奇瑞等車廠的熱門新能源車型均上榜，包括比亞迪唐 DM-i、宋 PLUS、海豹冠軍款、五菱宏光 MINIEV 等車款。

具體來看，車款不再如以往般完全是低價「A00 級」車型，而是包含福斯 ID4 CROZZ、阿爾法 S、比亞迪唐 DM-i、小鵬 P5 等中高價位車型，顯示下鄉主力明顯有所轉變。

汽車類股周五盤中「漲聲響起」，蔚來勁漲 6.07%、小鵬驟漲 3.93%、比亞迪勁揚 1.56%。

本輪是中國第四輪新能源車下鄉活動，前三次新能源車下鄉活動在銷量和車廠品牌推廣方面，都取得佳績。汽車下鄉活動由來已久，中國在 2009 年首次啟動活動，目標在於推廣汽車，與同時期「家電下鄉」性質相同。

整體來看，隨著新能源車下鄉活動覆蓋的車型和品牌年年拓展，新能源汽下鄉車型的銷量增速也高於國內同期整體銷量增速，可見新能源車下鄉活動對中國新能源車市場的貢獻極大。

汽車下鄉活動的主力原本是燃油車，但從 2020 年起，無論是活動期間具體銷量帶動效果，還是鄉村消費者關注焦點，汽車下鄉的主角已經徹底轉換為新能源車。

具體來看，2020 年、2021 年及 2022 年三年期間，新能源車下鄉帶來的銷量，分別為 39.7 萬輛、106.8 萬輛及 266 萬輛，後兩年銷量成長率高達 169% 和 149%。

同期國內新能源車總體銷量為 136.7 萬輛、352.1 萬輛及 688.7 萬輛，後兩年銷量增長為 160% 和 93.4%，新能源車下鄉活動銷量佔當年新能源車總銷量的比重高達 29%、30% 及 39%。

最新數據顯示，今年一、二線城市新能源車普及率已達到 37%，三線及以下城市新能源車普及率也在 28% 左右，均在國家要求的 2025 年新能源車普及率 25% 以上，只有農村地區新能源車普及率依舊保持在 10% 以下水準，可見鄉村仍有足夠潛力待挖掘。